Seçmen listeleri askıda: Sorgulama ve itiraz için son 13 gün

4 Ocak 2024 16:45 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 16:46

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için süreç 1 Ocak'ta resmen başladı. Partilerin aday belirleme mesaisi devam ederken 64 milyon seçmeni ilgilendiren seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların listeleri muhtarlıklara iletildi. Böylece seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlamış oldu.

17 OCAK'TA ASKIDAN İNECEK

Bugün muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerinde vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebilecek. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar muhtarlıklarda askıda olacak.

Seçmen listelerini muhtarlığa asan Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nda gelmiş olan askı listelerimizi muhtarlıklarımıza asmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle astığımız listemiz 2 hafta boyunca muhtarlıklarımızda olacaktır. Burada ismi var mı? Yok mu? diye öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı muhtarlıklarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart: Oy verme günü.