Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Katar’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Kazanın ardından şehitlerin Çankaya ve Keçiören'deki baba ocaklarında büyük bir hüzün hakim oldu. Şehitlerin evlerinin bulunduğu sokaklar ve binalar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerin yakınları, komşuları ve vatandaşlar için baba evlerinin önüne taziye çadırları kuruldu.

Şehit olan ASELSAN teknisyenlerine son veda! Bahçeli ve Özel de katıldı

TEKNİSYENLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Tören CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

