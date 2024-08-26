'Şeker patlatma' adı altında bahis ve kumar! Uzmanlar uyarıyor: İntihara kadar sürüklüyor

Dijital platformlarda 'şeker patlatma' adı altında milyonlara ulaşan oyunların 'kumar' ve 'bahis oynatma' versiyonları olduğunu belirten uzmanlar, masum görünen bu oyunların bağımlığına yol açtığını belirterek uyarıyor.

Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak yasak. Gelişen teknoloji ile bunu dijital platformlara taşıyanlar ise masum görünen oyunlarla bahis oynatıyor, bağımlılığa neden oluyor.

Tüm dünyada popüler olan 'şeker patlatma' oyunlarının bazı versiyonlarında kumar oynatıldığını belirten uzmanlar, yasa dışı olan bu oyunların irili ufaklı kazanç sunduğu algısıyla birçok yuvanın yıkıldığına işaret ediyor. Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar, elde ettikleri bu geliri terör örgütlerinin finansmanında da kullanabiliyor.

"DEPRESYON VE İNTİHAR DÜŞÜNCELERİNE YOL AÇABİLİR"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocuklar ve gençler arasında popüler hale gelen 'şeker patlatma' oyunlarının bazı versiyonlarının gizli kumar unsurları içerdiğini belirtti.

Sabah'ın haberine göre; Prof. Dr. Kırık, "Bu oyunların çeşitli tehlikeleri ve bağımlılık riski bulunmaktadır. Öncelikle, bazı oyunlar kullanıcıları başlangıçta bedava olarak çekip ilerledikçe para harcamaya teşvik eder. Bazı versiyonları ise tamamen kumar üzerine kuruludur ve kullanıcıların gerçek para ile bahis oynamasını sağlar. Ayrıca, bu tür oyunların tasarımı, kullanıcıların sürekli oynamasını sağlamak için ödüller, ilerleme seviyeleri ve anlık geri bildirimlerle donatılmıştır, bu da bağımlılık yapma potansiyelini artırır. Kumar bağımlılığı, depresyon, kaygı ve intihar düşüncelerine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"AİLELER ÇOCUKLARINI DENETLEMELİ"

Ailelerin ve gençlerin bu tür oyunların riskleri hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğinin söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Ebeveynler, çocuklarının oynadığı oyunları izlemeli ve denetlemelidir. Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanarak hangi oyunların indirildiğini ve oynandığını takip edebilirler" dedi.

"Özellikle kumar unsurları içeren oyunların yasallığı ve lisans durumu sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir" diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye'de kumar yasak olduğu için bu tür oyunların oynanması ve yayılması da yasaktır. Bu yüzden, bu oyunlar hakkında şikayetler ve ihbarlar yapılabilir. Ailelerin ve toplumun bilinçlenmesi, gençlerin ve çocukların bu tehlikelerden korunmasında büyük rol oynar" ifadelerini kullandı.