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“Senin yüzünden metrobüse binemedim” kavgası kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin binmemesi sebebiyle araca binemedi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan kavgayı duraktaki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün saat 17.30 sıralarında Şişli Zincirlikuyu metrobüs durağında iddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı. Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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