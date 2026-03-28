Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 'ayıplı' olduğu iddiasıyla otel sözleşmesini fesheden kiracıyı haksız buldu. Yüksek mahkeme, kiraya verene zamanında bildirim yapılmadan gerçekleştirilen fesihlerin geçerli olmayacağını vurguladı.

Tekirdağ’da otel olarak işletilmek üzere kiralanan bir tesisle ilgili açılan davada, kiracının sözleşmeyi fesih şekli hukuka aykırı bulundu.

Dosyaya göre bir işletmeci, 2019 yılında Tekirdağ’da bulunan 47 odalı bir tesisi otel olarak işletmek üzere kiraladı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmede, taşınmazın “tam ve mükemmel durumda” olduğu açıkça belirtildi. Ancak kiracı, işletme sürecinde kanalizasyon ve gider sisteminde sorunlar yaşandığını öne sürdü. Bu nedenle otelin tam kapasite çalıştırılamadığını, müşteri memnuniyetinin düştüğünü ve internet platformlarında olumsuz yorumlarla karşılaştığını savundu.

Rezervasyon iptallerinin arttığını belirten işletmeci, çeşitli iyileştirmeler için yüksek maliyetlere katlandığını da ifade etti.

TAHLİYE ETTİ, DAVA AÇTI

Tüm bu gerekçelere rağmen kiracı, iddia ettiği ayıplarla ilgili kiraya verene resmi bir bildirimde bulunmadan kira sözleşmesini feshederek tesisi tahliye etti. Ardından da uğradığı zararların karşılanması talebiyle dava açtı. Davalı mülk sahibi ise kiracının taşınmazı kiralamadan önce inceleyip kabul ettiğini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ayrıca kira borçlarının da bulunduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

Tekirdağ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının ayıp iddiasını zamanında bildirmediğine dikkat çekti. Ayrıca otelin uzun süre faaliyet göstermeye devam etmesi ve ayıpların yoğun sezonda değil daha sonra tespit edilmesi gibi gerekçelerle davayı reddetti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Kararın istinafa taşınması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de benzer gerekçelerle başvuruyu uygun bulmadı. Mahkeme, kiralananın uzun süre kullanıldığını ve süresi içinde ayıp ihbarı yapılmadığını vurguladı.

Son olarak dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yüksek mahkeme, yerel ve bölge mahkemelerinin kararlarını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

"FESİH İŞLEMİ USULE UYGUN DEĞİL"

Kararda, kiracının daha dikkatli davranması gerektiği belirtilerek, sözleşme öncesi ve sonrasında gerekli incelemeleri yapmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, iddia edilen ayıplar için kiraya verene süresi içinde bildirim yapılmaması ve giderim için fırsat tanınmaması nedeniyle fesih işleminin usule uygun olmadığı ifade edildi.

Yargıtay, bu gerekçelerle kiracının tazminat talebini reddeden kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece “ayıplı kiralanan” iddiasına dayanarak yapılan fesihlerde, zamanında bildirim yapılmasının kritik önemde olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

