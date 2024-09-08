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Seyyid Sami Amca'yı kaybettik 

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Seyyid Sami Amca&#039;yı kaybettik 
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Seyyid Salih Geylani Amca’nın oğlu, Seyyid Sami Geylani Amca vefat etti.

Seyyid Taha-i Nehri hazretlerinin torunlarından merhum Seyyid Salih Geylani Amca’nın oğlu, merhum Mazhar Geylani Amca’nın yeğeni ve damadı, Agit Geylani’nin ağabeyi, Seyyid Sami Geylani Amca vefat etti.

Muhammed, Mahmud, Mansur ve Mustafa Geylani’nin kıymetli babaları olan 75 yaşındaki Seyyid Sami Amca, yarın İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri I. Kı­sım Ca­mii'nde öğle na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Yakuplu Mezarlığı’na  def­ne­di­le­cek. Mer­hu­ma Al­la­hü teâ­lâdan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne, ya­kın­la­rı­na ve sevenlerine baş sağ­lı­ğı ve sabr-ı cemil di­le­riz.

Düzenleyen:  - Gündem
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