Seyyid Sami Amca'yı kaybettik
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Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Seyyid Salih Geylani Amca’nın oğlu, Seyyid Sami Geylani Amca vefat etti.
Seyyid Taha-i Nehri hazretlerinin torunlarından merhum Seyyid Salih Geylani Amca’nın oğlu, merhum Mazhar Geylani Amca’nın yeğeni ve damadı, Agit Geylani’nin ağabeyi, Seyyid Sami Geylani Amca vefat etti.
Muhammed, Mahmud, Mansur ve Mustafa Geylani’nin kıymetli babaları olan 75 yaşındaki Seyyid Sami Amca, yarın İhlas Marmara Evleri I. Kısım Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yakuplu Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Allahü teâlâdan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem