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SGK ödemedi, mahkeme 'zorunlu' dedi! Hayati ilaç için emsal nitelikte karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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SGK ödemedi, mahkeme &#039;zorunlu&#039; dedi! Hayati ilaç için emsal nitelikte karar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanser tedavisinde kullanılan ancak SGK'nın geri ödeme listesinde yer almayan bir ilaçla ilgili olarak İzmir 1. İş Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Bu karar, benzer durumdaki hastalar için emsal teşkil ediyor.

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden 75 yaşındaki C.A., yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanserine yakalandı. Tedavisinde kullanılması gereken ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayınca, hasta her kür için 115 bin TL tutarındaki ilacı kendi imkanlarıyla temin etmek zorunda kaldı.

C.A., tedavi masraflarının SGK tarafından üstlenilmesi talebiyle yargı yoluna başvurdu.

'KESİNTİSİZ KARŞILANMALI' KARARI

İzmir 1. İş Mahkemesi, davayı değerlendirerek hastanın talebini haklı buldu. Mahkeme, SGK’nın söz konusu ilacın bedelini herhangi bir kesinti yapmadan karşılamasına karar verdi. Gerekçeli kararda, Anayasa’nın 56. maddesine atıf yapılarak, devletin bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz şekilde sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA UYGUN DEĞİLDİ"

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin daha önce de akciğer kanseri tedavisi gördüğünü, vücudunun artık ağır tedavi süreçlerine dayanamayacağını söyledi.

Kaptan, şu ifadeleri kullandı: "Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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