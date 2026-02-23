Son aylarda çok sayıda artçı depremin meydana geldiği Sındırgı bir kez daha sallandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini ise 9.7 kilometre olarak duyurdu.

Daha önce 6’dan büyük depremlerle sallanan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Saat 09:26’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,6, derinliğini ise 9.7 kilometre olarak açıkladı.

Sındırgı'da 3,6 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

ART ARDA SALLANMIŞTI

Son olarak 7 Şubat’ta Sındırgı’da 3.5, 4.1 ve 4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Peş peşe meydana gelen depremler sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk verileri açıklamıştı.

Sındırgı'da 3,6 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

BEKTAŞ 'DİKKAT' DİYEREK UYARMIŞTI

AFAD, 3.5 büyüklüğünde meydana gelen ilk depremden 10 saniye sonra 4.1 şiddetinde, 6.84 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı dakikalarda bir de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Peş peşe depremlerin ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, korkulacak bir durum olmadığını belirterek "Gösteriyor ki bölgede fay sadece gerilimle değil, zamanla değişen akışkan basıncıyla da çalışıyor. Bu durum kırılmayı veya depremi küçük parçalara böler. Bu tür küçük–orta depremler, gerilimi adım adım boşaltarak fayın tek seferde kırılıp büyük deprem üretmesini geciktirebilir; veya önleyebilir. Her sarsıntı tehdit değil, bazen denge mekanizmasıdır. Bu nedenle halkın panik yapmaması gerekir. Ancak bölgede boşalan bu gerilmeler diğer fay segmentlerini yükler. Yorgun binalara dikkat” demişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sındırgı beşik gibi! Peş peşe depremler meydana geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası