Kırıkkale’de intihar ettiği iddia edilen Musa Çağlar’ın kavga ettiği kişiyle balkondan düşüp, altta kaldığı için hayatını kaybettiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin aydınlattığı olayda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Faraşlı köyünde 25 Nisan’da şüpheli bir ölüm gerçekleşti. 63 yaşındaki Musa Çağlar, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Çağlar’ın intihar ettiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatan JASAT ekipleri, gerçeği ortaya çıkardı.

Sır ölümü JASAT çözdü! İntihar ettiği iddia edilmişti, meğer kavga ettiği kişiyle balkondan düşmüş

İNTİHAR DEĞİL KAZA ÇIKTI

JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucuna göre alkollü oldukları iddia edilen Musa Çağlar ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken Musa Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü, Çağlar, G.Ö.'nün altında kaldı.

Musa Çağlar olay yerinde hayatını kaybederken, G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 gün önce intihar olarak hayatını kaybettiği bildirilen Musa Çağlar’ın G.Ö.’nün altında kalarak öldüğü belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden 63 yaşındaki Musa Çağlar, Faraşlı köyünde defnedildi.

