Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kaçakçılara sınır kapısında baskın: Gözaltılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Şırnak'ta, teröre finans kaynağı oluşturan kaçakçılar Habur Sınır Kapısı'nda yakayı ele verdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı. 

    Kaçakçılara sınır kapısında baskın: Gözaltılar var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. 

    Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 63,6 gram esrar, 15,75 gram metamfetamin, 3,19 gram eroin, 5 adet bong, 1 gram kokain, 5 bin 233 paket sigara, 217 adet elektronik sigara, 133 adet elektronik emtia, 129 adet cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

    39'u kaçakçılık, 9'u asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

    ŞırnakŞırnak İl Emniyet Müdürlüğü
    Haberler > Gündem > Kaçakçılara sınır kapısında baskın: Gözaltılar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Zam görüşmesinin ardından taksicilerden taşlı sopalı saldırı - GündemZam görüşmesinin ardından taksicilerden taşlı sopalı saldırıKPSS sınav sonuçları açıklandı - GündemKPSS sınav sonuçları açıklandıİstanbul’a bu gece kar mı yağacak? AKOM uyardı - Gündemİstanbul’a bu gece kar mı yağacak? AKOM uyardıKomandolar, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - GündemKomandolar, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiSarıkamış Şehitleri unutulmadı, yüzlerce kişi Zigana Dağı’na yürüdü - GündemSarıkamış Şehitleri unutulmadı, yüzlerce kişi Zigana Dağı’na yürüdüSeçil Erzan'ın 'kilit isim' Ali Yörük'le mesajları ortaya çıktı - GündemSeçil Erzan'ın 'kilit isim' Ali Yörük'le mesajları ortaya çıktıPTT şubesinde patlama: Çok sayıda kişi hastanelik oldu - GündemPTT şubesinde patlama: Çok sayıda kişi hastanelik olduSu samurunun Pülümür Çayı’nda keyif yaptığı anlar - GündemSu samurunun Pülümür Çayı’nda keyif yaptığı anlarBir büyük deprem daha olacak mı? - GündemBir büyük deprem daha olacak mı?'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız' - Gündem'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız'
    Sonraki Haber Yükleniyor...