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Kaçakçılara sınır kapısında baskın: Gözaltılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ali Kemal İsmailoğlu
Şırnak'ta, teröre finans kaynağı oluşturan kaçakçılar Habur Sınır Kapısı'nda yakayı ele verdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 63,6 gram esrar, 15,75 gram metamfetamin, 3,19 gram eroin, 5 adet bong, 1 gram kokain, 5 bin 233 paket sigara, 217 adet elektronik sigara, 133 adet elektronik emtia, 129 adet cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
39'u kaçakçılık, 9'u asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.