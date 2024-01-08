Kaçakçılara sınır kapısında baskın: Gözaltılar var

8 Ocak 2024 16:15 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:31

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 63,6 gram esrar, 15,75 gram metamfetamin, 3,19 gram eroin, 5 adet bong, 1 gram kokain, 5 bin 233 paket sigara, 217 adet elektronik sigara, 133 adet elektronik emtia, 129 adet cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

39'u kaçakçılık, 9'u asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.