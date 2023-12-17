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    Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı! O anlar kamerada

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şişli&#039;de taksi durağına silahlı saldırı! O anlar kamerada
    Saldırı, Şişli

    Şişli’de bir taksi durağına akşam saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Şişli’de bir taksi durağına gerçekleştirilen silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde gerçekleşmişti.

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etmişti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Görüntüde, seyir halindeki otomobilde yolcu koltuğunda oturan kişinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

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