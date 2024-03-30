Siyasi hayatı kısa sürmüştü! Kapanan Anadolu Partisi'nde çıkan yangın korkuttu

Siyasi hayatı 1 yıl gibi kısa bir sürede sona eren Anadolu Partisi'nin Çankaya İlçe Başkanlığında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda büyümeden söndürüldü

Eski YARSAV başkanı Emine Ülker Tarhan tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde kurulan ancak parti adının Siyasi Partiler Kanunu'nun 96.Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle 12 Aralık 2015 tarihinde kapanan Anadolu Partisi'nin binasında çıkan yangın korkuttu.

Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığında akşam saatlerinde yangın çıktı. 7 katlı apartmanın 5’inci katında, partinin ilçe başkanlığının bulunduğu daireden duman kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı sırada dairede kimse bulunmazken yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.