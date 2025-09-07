SMA’yı yenmişti, ihmal yüzünden mi öldü! Yasmin'in ölümüyle ilgili korkunç iddia

Yurt dışında SMA tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşma yolunda ilerleyen 4 yaşındaki Yasmin Elif Salman, iddiaya göre özel bir hastanede arızalı solunum cihazına bağlandı. Küçük kız, kalbinin durmasının ardından 7 ay boyunca yoğun bakımda kaldı ancak hayat mücadelesini kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine hastane ve görevli hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

DUBAİ’DE TEDAVİ OLMUŞTU

Hilal (26) ve Vedat (27) Salman çifti, kızlarının SMA hastalığıyla mücadelesi için büyük bir yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 820 bin dolar toplanarak 2023 yılında Dubai’ye götürülen Yasmin Elif, burada tedavi edildi ve gelişme göstermeye başladı. Ancak umutla sürdürülen bu süreç, şubat ayında yaşanan talihsiz olayla gölgelendi.

“ARIZALI CİHAZI KULLANMAYIN” UYARISI YAPILDI

Yasmin Elif, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Özel Altınkoza Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin aldığı solunum cihazında sorun çıkınca, iddiaya göre hastane doktoru cihazın kullanılmaması gerektiğini söyledi. Fakat gece nöbetinde görevli hemşire K.G., tüm uyarılara rağmen cihazı kullandı. Bu sırada Yasmin’in kalbi durdu. Küçük kız 7 ay boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi.

‘NORMAL ÖLÜM’ RAPORU TARTIŞMASI

Yasmin Elif dün sabah hayatını kaybetti. Ancak hastane, ölüm raporuna “Normal ölüm” yazdı. Aile, raporu imzalamaya zorlandıklarını öne sürdü ve otopsi talebinde bulundu. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesiyle cenaze Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Yasmin, gözyaşlarıyla Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"HERKESİN EMEĞİ VARDI, HAKKINI BIRAKMAYACAĞIZ"

Acılı anne Hilal Salman, gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“SMA hastası kızım için kampanya başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai’de tedavi oldu, çok güzel gelişmeler gösteriyordu. Yasmin’de sadece bizim değil, herkesin emeği vardı. Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi. Biz evladımızın hakkını bırakmak istemiyoruz. Bir anne olarak soruşturma izni çıkması için yalvarıyorum.”

"1 SAAT 13 DAKİKALIK BOŞLUK VAR"

Ailenin avukatı İlksen Sarıgül ise olayda ciddi bir ihmal olduğunu savundu:

“Solunum cihazı kaydında 1 saat 13 dakikalık boşluk var. Biz hemşireden şüpheleniyoruz. Zaten işine son verildi. Ama 7 aydır kimsenin ifadesi alınmadı. Hastane ısrarla ‘Normal ölüm’ raporu vermek istiyor. Bu süreç bu kadar uzamamalı. Biz otopsi yapılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz.”

HASTANE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, hastane yönetimi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Küçük Yasmin Elif’in ölümünün ardından gözler açılacak soruşturmaya çevrildi.