Genç estetisyenin ölüm sebebini ablası açıkladı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’da evinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki estetisyen Buket Gülver'in ölüm nedenini ablası Ayşe Gülver Ünlü sosyal medya hesabından açıkladı.

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan güzellik merkezi sahibi Buket Gülver’den bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Dün saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 32 yaşındaki Gülver’i hareketsiz şekilde yatarken buldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Buket Gülver’in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, bugün genç kadın için Emre Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katılırken, kılınan namazın ardından Gülver, Gülcü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ABLASI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Buket Gülver’in ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini bildirdi. Ayşe Gülver Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Sevenlerinden tek isteğim dua" ifadelerini kullandı.

