Günlerdir haber alınamıyordu! Genç estetisyen evinde ölü bulundu

Isparta’da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver, evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 civarında 237. Cadde’de gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Gülver’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Gülver’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülver’in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.