Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Günlerdir haber alınamıyordu! Genç estetisyen evinde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Genç estetisyen evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Günlerdir haber alınamıyordu! Genç estetisyen evinde ölü bulundu
Ölüm, Cinayet, Polis, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’da 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver, evinde ölü bulundu. Sağlık sorunu bulunmayan genç kadının ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.

Isparta’da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver, evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 civarında 237. Cadde’de gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Gülver’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Gülver’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülver’in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı depremSadettin Saran net konuştu: Hayal kırıklığı görürsem bırakım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı - GündemAntalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararıTürkiye'nin gönderdiği yardımlar Afganistan'a ulaştı! Deprem felaketinde binlerce kişi ölmüştü - GündemTürkiye'nin gönderdiği yardımlar Afganistan'a ulaştı!Meteoroloji 7 günlük tahminini açıkladı: Sağanak yağışlar ne zaman sona erecek? - GündemSağanak yağışlar ne zaman sona erecek?Babası gibi o da şehit oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Karapınar'ın ailesine taziye - GündemBabası gibi o da şehit oldu! Erdoğan'dan taziye mesajıBirçok ilde sağanak hayatı felç etti: Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı - GündemAraçlar mahsur kaldı, evleri su bastıLikya Yolu'nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulundu - GündemLikya Yolu'nda acı son!
Sonraki Haber Yükleniyor...