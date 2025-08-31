Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da şüpheli ölüm! Bahçe katında kimliksiz ceset bulundu

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenler'de bahçe katında ceset bulundu. Başına darbe alan maktulün üstünde kimlik dahi olmaması dikkat çekti.

Esenler'de bir bina sakini, bahçe katında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise bildirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına darbe aldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

BAHÇE KATINDA CESET BULDULAR

Olay, akşam saatlerinde Esenler ilçesi Kemer Mahallesi 905. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın bahçe katında hareketsiz yatan birini gören bina sakini, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın başından darbe aldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜSTÜNDE KİMLİK DAHİ YOK

50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

