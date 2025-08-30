Mühendisin cesedi dondurma dolabından çıktı! Katili yakalandı, her şeyi itiraf etti

Aksaray'da bir buzdolabı içinde cesedi bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İŞTEN ÇIKARILINCA HESAP SORMUŞ

Her şey; Atılgan'ın Yeni Sanayi'de çalıştığı işyerinde bir iş arkadaşı ile tartışma yaşamasıyla başladı. İşyeri müdürü Yaşar Can K. (26), çıkan tartışmanın ardından Atılgan'ın işine son verdi. Atılgan, 2 gün sonra akşam saatlerinde işyerine giderek neden işten çıkarıldığını sordu.

DONDURMA DOLABINA KOYUP ARAZİYE ATTI

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Yaşar Can K., yanında bulundurduğu tabancayla Atılgan'a iki el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Atılgan'ı dondurma dolabına koyan Yaşar Can K., işçilerden dolabı kamyonete yüklemesi için yardım istedi. Durumdan habersiz olan işçiler dolabı araca yerleştirdi. Şahıs, dolabı Niğde'nin Altunhisar ilçesinde boş bir araziye götürerek yakmak istedi. Ancak başarılı olamayınca dolabı ve cesedi orada bırakıp kayıplara karıştı.

KAYSERİ'DE YAKALANIP TUTUKLANDI

Olayın ardından Aksaray Asayiş Şube ekipleri Altunhisar ilçesine gönderdiği 20 kişilik ekip ile adım adım ve havadan dronlar ile arama yaparak yol kenarındaki çukur alanda dolabı buldu. Dolap içerisinde yapılan çalışma sonucu Atılgan'ın cansız bedenine ulaştı. Cesedin bulunmasıyla birlikte polis katil zanlısının peşine düştü.

Teknik takip ve kamera incelemeleri sonrası Yaşar Can K.'nın Kayseri'de bir yakınının yanında saklandığı tespit edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenleyen Aksaray Asayiş ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yaşar Can K., ifadesi alınmak üzere Aksaray'a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.