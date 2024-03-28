Sokak ortasında dehşet! Karısını 6 kurşunla katletti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.
Saat 20.30 sıralarında iddiaya göre Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü.
GÖZALTINA ALINDI
İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
11 EL ATEŞ ETMİŞ
Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı