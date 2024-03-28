Sokak ortasında dehşet! Karısını 6 kurşunla katletti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.

Saat 20.30 sıralarında iddiaya göre Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü.

GÖZALTINA ALINDI

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

11 EL ATEŞ ETMİŞ

Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.