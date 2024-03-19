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Her saniyesi nefes kesiyor! MSB, SOLOTÜRK'ün Çanakkale uçuşunu paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yaptı.

KOKPİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Uçuşa ait kokpit görüntülerin paylaşıldığı MSB'nin sosyal medya hesabında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi de gösteri uçuşu yaptı." ifadeleri kullanıldı. 

Videonun her saniyesi nefes kesiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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