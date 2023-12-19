Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelecek mi? Yeni görüntü ortaya çıktı

19 Aralık 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:59

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktığını açıkladı. Bakan Tunç, görüntüyle ilgili Adlı Tıp raporunun beklendiğini ifade ederek sonraki süreçte iddianamenin tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili Adli Tıp'tan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Bu konu çok speküle edilmeye devam ediyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için. Onun için bu konuya başında beri duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz ve koruyacağız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te 30 Kasım’da meydana gelen olayda, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait araçla motokurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Somali Cumhurbaşkanı,oğlunun İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olması hakkında ilk kez konuşmuş, oğlu hakkında o sırada tutuklama emri olmaması nedeniyle 'kaçmadığını' savunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek" demişti.

Dün de Adli Tıp Kurumu kusur raporunu açıklamış, raporda Mohamud asli kusurlu bulunmuştu.