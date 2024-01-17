Son dakika... MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı

17 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 14:19

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 kişilik aday listesini açıkladı. Denizli Serinhisar, Hatay Dörtyol ve Erzin belediye başkan adaylarının da yer aldığı liste, partinin yetkili kurulları tarafından yapılan değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendi.

Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için toplamda 55 belediye başkan adayı belirlendi. Açıklanan adaylar arasında Denizli Serinhisar, Hatay Dörtyol ve Erzin'in de bulunduğu belirtildi.

MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu: