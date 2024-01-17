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    Son dakika... MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Son dakika haberi: MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

    Son dakika... MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 kişilik aday listesini açıkladı. Denizli Serinhisar, Hatay Dörtyol ve Erzin belediye başkan adaylarının da yer aldığı liste, partinin yetkili kurulları tarafından yapılan değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendi.

    Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için toplamda 55 belediye başkan adayı belirlendi. Açıklanan adaylar arasında Denizli Serinhisar, Hatay Dörtyol ve Erzin'in de bulunduğu belirtildi.

    MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu:

    Son dakika... MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Son dakika... MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı
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