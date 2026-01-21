Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre Ege'de sağanak yağışın etkili olması beklenirken, 3 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Yarından itibaren ise ülke genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte gün gün hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

3 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 ili de sarı kodla uyardı. İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU

21 OCAK ÇARŞAMBA

22 OCAK PERŞEMBE

23 OCAK CUMA

