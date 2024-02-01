Sosyal medyada gündem olmuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Pençe-Kilit şehitlerinden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in, çadırda kaldığı iddia edilen depremzede ailesine evlerinin bu ay teslim edileceğini açıkladı. Şehidin ailesinin evin yaşadıkları köyde yapılmasını istediklerini belirten Bakan Özhaseki, evin son durumunu da paylaştı.

12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden biri olan Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesinin çadırda kaldığı iddiası gündem olmuştu. Sanatçı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya, konser ve gösterilerden elde edilecek gelirle şehit ailesine bir ev alacaklarını açıklamıştı.

Kahramanmaraş Valiliği de söz konusu iddiaları yalanlayarak, “Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir” açıklaması yapmıştı.

BAKAN ÖZHASEKİ SÖZ VERMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesine, rezerv alandaki hazır konutlardan ya da ailenin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapacakları evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

EVLERİ BU AY TESLİM EDİLECEK

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için söz verdiği evin son durumunu gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.