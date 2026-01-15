Türkiye Gazetesi
Sosyetenin oturduğu lüks sitede büyük vurgun! Parayı alıp kayıplara karıştı
İstanbul Ulus'ta, sosyetik birçok ünlü ismin yaşadığı Savoy Sitesi dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. İddiaya göre site yöneticisi, sakinlerden yeşil alan düzenlemesi için topladığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı.
Ulus Savoy Sitesi'nde yeşil alan düzenlemesi için toplanan 1 milyon dolarla kayıplara karışan site yöneticisi Ceyhun Baş hakkında, sakinler savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Cem-Okşan Mirap gibi sosyetik isimlerin yanı sıra sanat dünyasından da Mustafa Sandal gibi isimlerin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi'nde vurgun iddiası ortaya atıldı.
1 MİLYON DOLAR TOPLANMIŞ
Sabah'ın haberine göre 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi'nde yeşil alan düzenlemesi için site sakinlerinden 1 milyon dolar toplayan site yöneticisi Ceyhun Baş, kayıplara karıştı.
SAVCILIĞA KOŞTULAR
Site yönetimi, yanlarındaki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almış ancak yaşananlar büyük bir şok etkisine neden olmuş. Baş'ın kaçtığı iddiaları üzerine ise hemen site sakinleri savcılığa gidip şikayetçi olmuş.
