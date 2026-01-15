İstanbul Ulus'ta, sosyetik birçok ünlü ismin yaşadığı Savoy Sitesi dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. İddiaya göre site yöneticisi, sakinlerden yeşil alan düzenlemesi için topladığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı.

Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Cem-Okşan Mirap gibi sosyetik isimlerin yanı sıra sanat dünyasından da Mustafa Sandal gibi isimlerin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi'nde vurgun iddiası ortaya atıldı.

1 MİLYON DOLAR TOPLANMIŞ

Sabah'ın haberine göre 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi'nde yeşil alan düzenlemesi için site sakinlerinden 1 milyon dolar toplayan site yöneticisi Ceyhun Baş, kayıplara karıştı.

SAVCILIĞA KOŞTULAR

Site yönetimi, yanlarındaki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almış ancak yaşananlar büyük bir şok etkisine neden olmuş. Baş'ın kaçtığı iddiaları üzerine ise hemen site sakinleri savcılığa gidip şikayetçi olmuş.

