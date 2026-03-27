Filistin’e Destek Platformu bileşenleri, bölgede artan askeri hareketlilik ve saldırılara karşı basın açıklaması yaptı. Fatih’te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında, bölge halklarının iradesini yok sayan politikalara sert tepki gösterildi. 29 Mart Pazar günü İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürüyüş çağrısı yapıldı.

İsrail ve Amerikan askeri saldırılarına karşı sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Filistin’e Destek Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu, İstanbul Platformu, Özgür-Der ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, son dönemde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’da yoğunlaşan katliam ve saldırıların bölge halklarının iradesini yok etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Konu ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında; İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Medeniyet Vakfı Başkanı Kazım Sağlam, YENİAD Başkanı Selman Esmerer, İslami Dayanışma Platformu adına Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ve Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük konuşma yaptı.

STK'lardan işgale karşı çağrı: Meydanlara gelenler tarihe 'kazananlar' olarak yazılacak!

“TEMBELLİĞİN VEBALİ ÇOK AĞIR”

Basın toplantısında söz alan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, “Bedeli ağır ama zaferi lezzetli olan dönemlere yaklaştık. Görünen o ki Amerika’da, Avrupa’da, dünyada siyonizmden kurtulacak. Ve kurtulması lazım. Bu nedenle halkların yorgunluktan vazgeçmesi lazım. Amerika ile İsrail geliyor, İran’da kız çocuklarının okulunu bombalıyor, yorgunluk duymuyor. Bizim insanlarımızda eğer meydana çıkma konusunda bir tembellik varsa, bunun vebali çok büyüktür. Ne kadar sokaktaysak o kadar Amerika’daki siyonizmin yıkıldığına şahit olacağız. O kadar Orta Doğu’dan İsrail’in defolup gittiğine şahit olacağız. Yani artık ikili devlet çözümü rafa kalkmıştır ve inmemek üzere. Görülmüştür ki İsrail burada olduğu sürece savaşlar devam edecektir. İsrail’in tamamen bitmesi gerekiyor. Bunun çok açık dillendirilmesi gerekiyor. Çünkü kadınları, çocukları öldürüyor. Belki bu dediklerimiz bazılarına hayal gibi geliyor olabilir ama Orta Doğu’da bir gün İsrailsiz bir Filistin’le karşılaşacağız. Ve Filistin’in özgürlüğünü hep beraber göreceğiz” dedi.

“BOMBALAR VE FÜZELER KARIŞIKLIĞI DİNLEMİYOR”

Konuşmasına devam eden Bülent Yıldırım, “Kendi aramızdaki adaletsizlikleri elbet unutmayacağız. Ama öldürülen küçücük çocukların yanında olmamak veya herhangi bir mezhep, meşrep tartışmasını gündeme taşımak asla affedilir değil. Şu anda yeryüzündeki bütün zulme karşı çıkacağız. Ve herkesi meydanlara çağıracağız. Pazar günü herkesi meydanda görmeyi arzuluyoruz. Şunu da biliyorum, eskisi kadar bu kalabalıklar heyecanlı değil, kafalar karışık. Ama bombalar ve füzeler karışıklığı dinlemiyor. Belki de yarın gelip nükleer bomba atacak. Çünkü İran karşılık veriyor, İsrail ve Amerika çaresiz. Bir an önce bu savaşların durması, tamamıyla bitirilmesi için yeryüzü halklarının tamamen sokaklarda o sloganları atması lazım. İnşallah hazırladığımız gemiler de buna hizmet edecek. Pazar günü bu meydanların dolmasını bekliyoruz. Bu meydanlara gelenler tarihe kazananlar olarak yazılacak. 1986-87 yıllarında Ayasofya Meydanı’nda 3-4 bin kişiydik. Bakın bugün Ayasofya ibadete açıldı.” şeklinde konuştu.

“İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZİ YÜRÜYÜŞÜMÜZE DAVET EDİYORUZ”

Toplantıda söz alan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Siyonist rejimin Amerika ile birlikte İran’a ve bölgemize yönelik saldırılarının hem karşısında olduğumuzu hem de bölgemizi işgal etmeye yönelik çabalarının sadece bölgeye değil, dünyaya da istikrarsızlık getirdiğini, bu yapılanlara hayır dediğimizi ve durduğumuz yerin belli olması adına pazar günü hep beraber gördüğümüzü, körleşmediğimizi, duyduğumuzu, sağırlaşmadığımızı göstermek için tüm İstanbullu kardeşlerimizi yürüyüşümüze davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük yaptığı konuşmada, “Bölgemiz ateş çemberine dönüşmüş durumda. Artık sıra kimde değil; aslında bir bir coğrafyamızın siyonizme karşı bir güç oluşturabilecek veyahut siyonizmin karşısına bir irade koyabilecek bir ülke varsa, süreç içerisinde gördük ki hepsi birer hedef haline geldi. Şu soruyu sormak bile pek ahlaki değil: Sıra bizde mi? Sorusunu. Çünkü Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir” şeklinde ifade etti.

“839 YIL SONRA İLK DEFA BAYRAM NAMAZI KILINMADI”

YENİAD Başkanı Selman Esmerler Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu esarete değinerek, “Mescid-i Aksa 27 gündür kapalıdır. Ramazan ayı boyunca ümmete kapatılmıştır. Kadir Gecesi’nde ümmete kapalı tutulmuştur. 839 yıl sonra ilk defa bayram namazına kapatılmıştır. Ve 60 yıl sonra ilk defa cuma namazı kılınmamıştır. Bu durum büyük bir zulümdür” şeklinde konuştu.

İslami Dayanışma Platformu adına konuşan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise, “Bütün İslam coğrafyası çok yoğun, vahşi bir saldırıyla karşı karşıya. 7 Ekimle başlamadı belki ama 7 Ekim bunun için bir ivme süreci olarak görülebilir. 7 Ekim sonrası bu vahşet yayılarak devam ediyor. Baktığımız zaman Haçlı siyonist ittifakıyla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen basın toplantısı, 29 Mart Pazar günü İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürüyüş düzenleneceğinin hatırlatılmasıyla sona erdi.

İstanbul’daki yürüyüşün ise öğle namazının ardından Fatih’ten Beyazıt Meydanı’na kadar gerçekleştirileceği belirtildi.

