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'Suç makinalarına' devriyede suçüstü! Defalarca yapmışlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyeler sırasında 20 ayrı hırsızlık suçuna karışan 27 şüpheliye suçüstü yapıldı.

Hırsızlıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar devam ediyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı-Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik 6 ilçede devriye yapıldı.

Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde son iki haftalık süreçte yapılan devriyeler esnasında 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

'Suç makinalarına' devriyede suçüstü! Defalarca yapmışlar - 1. Resim

SUÇ MAKİNALARINA SUÇÜSTÜ

Gözaltına alınan 27 şüpheli şahıstan 15’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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