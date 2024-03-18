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Haberler > Gündem > Suların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı

Suların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de baraj suları altında kalan 30 haneli Uysallar Mahallesi, suların çekilmesiyle 9 ay sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Bölge sakinleri köylerinin fotoğraflarını çekip, "Geçen yıl teravihi bu camide kılardık. Bu yıl ise uzaktan camiye bakıyoruz" deyip geçmişi yad etti.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin birinci,  dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı nedeniyle 2022'de ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri sular altında kaldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün'ün 30 haneli Uysallar Mahallesi ise geçtiğimiz yıl temmuz ayında tamamen sulara gömüldü.

Suların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı - 1. Resim

9 AY SONRA YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Baraj sularının bu günlerde çekilmesiyle birlikte ise 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar bölgeye gelip köylerini fotoğraflarken, aynı zamanda hatıralarını yâd ediyor.

Suların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı - 2. Resim

GEÇMİŞİ YAD ETTİLER

Bölge halkından Kadir Gündüz (55) yaptığı açıklamada, “Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. Ben de onu izlemeye geldim. Su altında kaldığı için kullanılacak bir durumu yok. Ama yine de gelip o günleri buradan yâd ediyoruz. Suyun bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk. Gecen yıl teravihi bu camide kılardık. Bu yıl ise uzaktan camiye bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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