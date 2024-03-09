Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süleyman Soylu mikrofonu kaptı, "İkinci Bahar" şarkısını söyledi

Süleyman Soylu mikrofonu kaptı, "İkinci Bahar" şarkısını söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleymansoylu, İstanbul, Sezenaksu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'a gitti. Soylu burada İkinci Bahar şarkısını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Eyüpsultan'da bir programa katıldı.

ŞARKIDAN BİR BÖLÜMÜ OKUDU

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala meydanlara inip vatandaşlara seslenen Soylu, burada bulunan İkinci Bahar Kıraathanesi'ni açtı. AK Partili vekil bu sırada Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" şarkısından bir bölümü de okudu.

DAHA ÖNCE DE ROMAN HAVASI SÖYLEMİŞTİ

Süleyman Soylu son seçim döneminde ise Roman mahallesini gezdiği sırada “İlle de Roman olsun” adlı şarkıyı söylemişti. O görüntüler gündem olmuştu. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçil Erzan mahkemede isyan etti: Beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar! - Gündem'Beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar!'Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi - GündemAnadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdiMeteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat - GündemMeteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarıİstanbul'da dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - GündemBir suç örgütü daha çökertildiHakan Fidan ABD'den dünyaya seslendi: Gazze'deki durum vicdanlara ağır bir yük - Gündem"Gazze'deki durum vicdanlara ağır bir yük"Akdeniz'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı - GündemAkdeniz'de gece yarısı korkutan deprem!Seçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan: Ben biraz safım - GündemSeçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan: Ben biraz safım
Sonraki Haber Yükleniyor...