Süleyman Soylu mikrofonu kaptı, "İkinci Bahar" şarkısını söyledi

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'a gitti. Soylu burada İkinci Bahar şarkısını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Eyüpsultan'da bir programa katıldı.

ŞARKIDAN BİR BÖLÜMÜ OKUDU

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala meydanlara inip vatandaşlara seslenen Soylu, burada bulunan İkinci Bahar Kıraathanesi'ni açtı. AK Partili vekil bu sırada Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" şarkısından bir bölümü de okudu.

DAHA ÖNCE DE ROMAN HAVASI SÖYLEMİŞTİ

Süleyman Soylu son seçim döneminde ise Roman mahallesini gezdiği sırada “İlle de Roman olsun” adlı şarkıyı söylemişti. O görüntüler gündem olmuştu.