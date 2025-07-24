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Suriye’den ‘Bize yardım edin’ daveti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye’den ‘Bize yardım edin’ daveti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminden Türkiye’ye resmî destek çağrısında bulunulduğunu bildirdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - MSB’den yapılan açıklamada, “Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye’den resmî destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir” denildi.

BİR HAFTADA 4 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Son gelişmeler hakkında bilgi veren MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye’nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, dört PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere, operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir” diye konuştu.

Aktürk ayrıca, zorlu iklim ve arazi şartlarında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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