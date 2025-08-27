Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'ye hava saldırısı! 6 asker hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye basını İsrail'in ülkenin al-Kiswah kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 6 ordu mensubu askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya TV'nin haberine göre, Salı günü Şam'ın güneyindeki al-Kiswah kenti yakınlarında İsrail'in insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda altı Suriye ordusu mensubu öldü.

Televizyon kanalı, İsrail insansız hava araçlarının Şam kırsalındaki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldığını bildirdi.

Geçen aralık ayında Beşar Esad rejiminin düşüşünün ardından İsrail, haberlere göre Suriye genelinde savaş uçakları, füze sistemleri ve hava savunma tesisleri dahil olmak üzere askeri tesisleri ve varlıkları hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi.

İsrail ayrıca, Suriye ile 1974 yılında imzalanan ayrılık anlaşmasını ihlal ederek, askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Yaklaşık 25 yıldır Suriye'nin lideri olan Esad, Aralık ayında Rusya'ya kaçarak 1963'ten beri iktidarda olan Baas Partisi rejimini sona erdirdi.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa liderliğindeki yeni bir geçiş yönetimi kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

