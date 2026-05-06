Agrobest Grup, Türkiye’de geliştirdiği bitki koruma ürünlerini Suudi Arabistan pazarına taşımak üzere stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Mısır’da Giza Piramitleri’nde düzenlenen törenle duyurulan bu adım, Türkiye’nin tarım teknolojilerindeki rolünü pekiştirirken Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki ticari koridorda Türk imzasını tescilledi.

Türkiye'nin tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli firması Agrobest Grup, Mısırlı ortağı Al Salam ile olan işbirliğini Suudi Arabistan'a taşımak için Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır temsilcilerinin de katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Giza Piramitleri'nde iki şirket arasında imza töreni yapılırken, Orta Doğu, Afrika ve Arap Yarımadası pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik adım atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan tarımına Türk imzası

"BU İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Törene katılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iki şirket arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Törenin özel bir alanda düzenlendiğine dikkati çeken Şen, "Arkamızda piramitler, Mısır'ın ve dünyanın en eski miraslarından birisi. Mısır tarım sektöründen seçkin temsilciler burada. Ben de şahsen böyle hayırlı bir vesileyle burada bulunmaktan; desteğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şen "Mısır tarımda çok iddialı ve iddialı olmak zorunda. Hem kendi iç tüketimi açısından hem de dünyaya yaptığı ihracat açısından; portakaldan mangoya, üzümden hurmaya kadar çok çeşitli ürünleri ihraç ediyor. Dolayısıyla Mısır açısından bu hem kendi nüfusunun beslenmesi hem de ihracat girdisi olarak kritik önem taşıyor." ifadeleriyle Mısır için tarımın öneminin altını çizdi.

Agrobest Grup'un Türkiye’de gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleriyle Mısır'ın kaliteli, nitelikli ve sağlıklı bir şekilde bu tarım ürünleri ürettiğini aktaran Şen, "Agrobest Grup, dünyanın en iyi, en büyük ölçekli üreticilerinden bir tanesi. Türkiye'nin en büyüğü ve yerli bir şirketimiz. Bu işbirliğinin derinleşerek, kapsamının genişleyerek ilerlemesini, gelişmesini temenni ediyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

"YERLİ ÜRETİM GÜCÜNÜ KÜRESEL AĞLARLA BİRLEŞİYOR"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Türkiye’de sektörün lideri konumunda olduklarını ve dünya genelinde bir 26 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti. Eroğlu, Mısır operasyonlarını Al Salam firmasıyla yürüttüklerini ve bu süreçte çok büyük bir ivme kazandıklarını vurguladı.

Yapılan anlaşma kapsamında, Agrobest Grup tarafından Suudi Arabistan'da ruhsatlandırılacak ürünlerin bu ülkedeki satışını doğrudan Al Salam firmasının üstleneceğini kaydeden Eroğlu, "yerli üretim gücünü küresel ağlarla birleştirerek Suudi Arabistan pazarında da faaliyet gösterecekleri" bilgisini verdi.

Agrobest Grup'un Ar-Ge çalışmalarına ve bölge tarımına sağladığı katkılara da değinen Eroğlu, halihazırda Mısır'ın yaş sebze ve meyve ihracatında kritik öneme sahip 19 adet ruhsatlı ürünleri bulunduğunu açıkladı. Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde özellikle Mısır çiftçisi için kalıntı oranı çok daha düşük olan bitki koruma ürünleri geliştirdiklerinin altını çizen Eroğlu, bu sayede ülkeye hem ekonomik olarak hem de ihracat pazarında ciddi katkılar sağladıklarını ve bu katkıların artarak süreceğini kaydetti. Eroğlu, "Bundan sonra Mısır'da da ciddi bir pazarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Eroğlu ayrıca, önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte bölgedeki ruhsatlı ürün sayılarını 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

