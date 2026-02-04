Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlık görevlisi S.B., camlara ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluşurken, o anlar kamera ile görüntülendi.

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan S.B., sinirlenerek durağa saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kadının durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Taksi bulamayan sağlık çalışanı durağı dağıttı!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

150 BİN LİRALIK ZARAR

Taksi durağı sorumlusu A.S. polise başvurarak, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu.

