İhlas Haber Ajansı
Taksici ile yolcular arasında ücret tartışması! 1000 liralık yere 400 lira ödendiği iddiası
İstanbul'da taksi sürücüsü ile yolcular arasında ücret tartışması meydana geldi. Taksim'den 5 kadın yolcuyu Sultangazi'ye getiren taksiciye 1000 lira yerine 400 lira ödendiği iddia edildi. Ödeme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de Taksim'den 5 kadın yolcuyu aracına alan taksi sürücüsü, yolculuğun ardından taksimetrede yazan 1000 liralık ücreti istedi. Ücrete itiraz eden kadınların taksiye 400 lira ödediği iddia edildi.
KADINLAR TAKSİYE ZARAR VERDİ
Ücret konusunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, kadınların taksiye tekme atarak zarar verdiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anları taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde tarafların hararetli şekilde tartıştığı ve taksi çevresinde yaşanan hareketlilik yer aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR