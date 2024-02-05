Taksiciye küfür ve hakaret kameralarda! 'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar'

İzmir'de taksici Oğuz Erge öldürüldü. İstanbul Üsküdar'da ücreti ödemeyen kadın taksiciye vurdu. Taksiciye şiddet ve hakaretin son haberi ise Aydın'dan geldi. Taksiye binen bir kadın, bir anda taksiciye küfretmeye başladı. Ardından ise "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar" dedi. Sosyal medyada gündem olan anlar sonrası kadına tepki büyük.

Türkiye bir haftadır ayrı kentlerde taksicilerin maruz bırakıldığı şiddet ve nefreti izliyor. Önce İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin taksisine 'üşümesin diye' aldığı kişi tarafından silahlı saldırıyla öldürülmesi; ardından İstanbul Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen kadının taksiciye hakaret edip vurması şimdi ise Aydın'da bir başka kadının bir taksiciye küfür ve hakaretleri...

Aydın'ın Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı. Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı.

Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı. Buna rağmen kadın, küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Kadına tepki çığ gibi büyüdü.