Tam 84 yıl önce yapılmıştı! Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı yeniden canlanıyor

1941 yılında "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olarak açılan ancak bir süre sonra kullanıma kapatılan Divriği Havaalanı, yeniden hizmete açılıyor. Türk Havacılık tarihinin simge ismi Nuri Demirağ tarafından yaptırılan havaalanı hem Demirağ'ın mirası yaşatılacak hem de ilçe turizmine katkı sağlanacak.

Yapımına 1936 yılında başlanan ve 1941'de tamamlanarak hizmete açılan Sivas Divriği Havaalanı, "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" unvanını almıştı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Nuri Demirağ tarafından yaptırılan havaalanı, bir süre sonra hizmete kapatıldı ve atıl kaldı.

YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Nuri Demirağ tarafından tasarlanan NUD-36 kuyruklu uçağın ilk indiği havaalanı olan Divriği Havaalanı'nın, yeniden inşa edilerek turizme katkı sunması hedefleniyor.

Tarihi havaalanında başlatılan yenileme çalışmasını üstlenen firma, 20 metre genişliğinde ve 1100 metre uzunluğundaki pistin inşaatını bitirerek sona yaklaştı. Hem eğitim uçuşlarına hem de yaklaşık 60 koltuklu turistik uçaklara hizmet verecek olan havaalanı, kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

"BURANIN TARİHİ BİR ÖNEMİ DE VAR"

Havaalanının inşasını üstlenen firmanın yetkilisi olan Satılmış Murat Kara, "Bizim buradaki amacımız, bu alanın tekrar canlanmasını sağlamak ve ilçemize, ülkemize katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda turizme katkı amacıyla bir uçuş okulu da açmak istiyoruz" dedi.

"Nuri Demirağ, NUD-36 kuyruklu uçağıyla ilk inişini buraya gerçekleştirdi" diyen Kara, "Bu anlamda, buranın tarihi bir önemi de var. Biz de bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

TURİZM DÖNGÜSÜ OLUŞTURULACAK

Murat Kara, açıklamalarına şu ifadelerle son verdi: