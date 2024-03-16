Tanker ile otomobil çarpıştı! Öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile otomobil çarpışması sonucu genç öğretmen hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Doğançay Mahallesi mevkiinde M.T. (49) idaresindeki tanker ile Müdür Yardımcısı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Yeşilyurt (29) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yeşilyurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Yeşilyurt’un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

TANKER ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yeşilyurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı tanker şoförü M. T. ise ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.