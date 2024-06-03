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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Çiller için "Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu" dedi.

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi önceki gün kalp krizi geçirmesi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu - 1. Resim

86 yaşında olan Çiller, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazından sonra düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu - 2. Resim

Öte yandan Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığına defnedilecek.

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılanlar arasında yer aldı.

Tansu Çiller'in eşi son yolculuğuna uğurlanıyor! - 1. Resim

"ekonomi alanında ciddi hizmetleri olmuştu"

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajını şu şekilde iletti:

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu - 5. Resim

"Saygıdeğer kardeşlerim, gerek beyefendiler gerek hanımefendiler şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdir. Aynı şekilde tabi refikaları eşleri Tansu hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabi son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bu çileyi çekti. Rabbim taksiratını hasenatı tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Ve bizler de onları ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabi son dönemlerde de kendisiyle tanıştım. Rabbim mekanını ali eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Ve şimdi buradan tabi hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim"

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ciddi manada hizmetleri oldu - 6. Resim

Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından merhum Çiller'in tabutunu taşıdı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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