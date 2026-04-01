38 adet aktif tapu kaydı tespit edilen Ekrem İmamoğlu’nun 2019’dan sonra mal varlığındaki artış dikkati çekti. Özkan Yalım’ın 34 araç, 114 tapusu çıktı. Mustafa Bozbey için Bulvar Plus Projesi’nden 66 daire, 15 dükkân iki ofis aldığı iddia edildi. Muhittin Böcek’in 35 taşınmaz ve 1 milyonluk saati iddianameye girdi.

HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına yönelik iddialarına devam ederken, gözler soruşturma geçiren ana muhalefet partisine mensup belediye başkanlarının mal varlıklarına çevrildi. Milletin parasıyla çapkınlık yaptığı öne sürülen CHP’li başkanların iddianameler ve mali tutanaklara yansıyan tapu kayıtları dikkati çekiyor.

2019’DAN SONRA ARTIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesini 160 milyar kamu zarara uğrattığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde, iddianamedeki bilgilere göre 38 adet aktif tapu kaydı tespit edildi. Bunların sekizi 2011 öncesi, 14’ü 2016-2020 arası, 16’sı 2021 sonrası kaydedildi. Tapuların biri tripleks konut, sekizi dükkân, 29’u tarla ve ev niteliğinde olduğu belirtildi. Ayrıca İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat AŞ üzerinde 89 adet büro, dükkân ve konut tapusu bulunduğu, bunların büyük bölümünün 2019 sonrası kaydedildiği belirtildi. SSB Gayrimenkul AŞ adına ise 36 tapu kaydı ve bir araç kaydı bulunduğu belirlendi.

YALIM’IN 34 ARACI 114 TAPUSU

Geçtiğimiz günlerde bir otel odasında 21 yaşındaki bir belediye personeli ile birlikteyken gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın üstünde 34 araç 114 tapu olduğu belirtildi. MASAK raporunda, Yalım’ın yüzde 90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği, devir sürecinde hesabından 24 milyon 635 bin TL’lik nakit çekim yapıldığı, bu tutarın Cihan Aras tarafından aynı gün ve aynı hesaba yatırılarak muvazaalı işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.

RUHSAT VERDİ, 83 MÜLK ALDI

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de kardeşine verdiği yapı ruhsatı ile milyonlarca liralık mülk sahibi olduğu öne sürüldü. İddialara göre Bozbey, Bursa’da yapılan 8 blok 264 konuttan oluşan Bulvar Plus Projesi’nde gerekli izinleri vererek 66 daire 15 dükkân ve iki ofis aldı. MASAK tarafından yapılan 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi. Ayrıca, Bursa’da dar gelirli ailelere konut sağlamak için kurulan EMİRKOOP’tan üretilen evlerin Bozbey’in aile ve yakınlarına tahsis edildiği iddia edildi.

Tanju Özcan

BOLSEV’DE 100 MİLYONLUK AÇIK

28 Şubat’ta ‘irtikâp’ suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Mal varlığımda izah edemeyeceğim bir artış olmadı” açıklamasına karşın, mali kayıtlarda 2024-2025 yıllarında 116,8 milyon lira gelir elde eden BolSev Vakfının öğrencilere sadece 11,9 milyon lira burs verildiği geri kalan 100 milyon liranın ise belirsiz olduğu ortaya çıkmıştı.

1 MİLYONLUK SAAT

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hazırlanan iddianamede çok sayıda aracı, bazı şirketlerde ortaklıkları ve 35 taşınmaza sahip olduğu, ayrıca 1 milyon 371 bin liralık Rolex saati taşıdığı belirtildi.

BAŞKALARININ ÜZERİNE KAYDETMİŞ

Yine yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat’ın devasa mal varlığı iddianamede yer aldı. Polat’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dört adet dairesi, bir akaryakıt şirketi ve bankada 28 milyon lirası tespit edildi. İstanbul’da ise başkalarının üzerine kayıtlı ultra-lüks projelerden çok sayıda villa ve dairesi olduğu belirlendi.

