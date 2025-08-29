Tarihin ilk yapay zeka cinayeti! ChatGPT ile dostluğu aklını çeldi, annesini katledip intihar etti

ABD’nin Connecticut eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

Olay, yapay zekâ sohbet robotlarının psikolojik açıdan riskli kullanımını gündeme getirdi.

Wall Street Journal'dan edinilen bilgilere göre, Polis, 5 Ağustos’ta 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg ile 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams’ı, 2,7 milyon dolarlık evlerinde ölü buldu.

Soruşturma kapsamında Soelberg’in annesine saldırarak ölümüne neden olduğu, ardından da intihar ettiği değerlendiriliyor.

CHATGPT İLE OLAN DOSTLUĞU AKLINI ÇELDİ

Eski bir teknoloji çalışanı olan Soelberg’in uzun süredir alkol bağımlılığı, depresyon ve paranoya ile mücadele ettiği belirtildi.

Olaydan önceki aylarda ise OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’yi yoğun şekilde kullandığı ortaya çıktı.

Soelberg’in “Bobby” adını verdiği chatbotla yaptığı görüşmelerde, komşularının kendisini gözetlediği veya belgelerde gizli mesajlar bulunduğu yönündeki sanrılarının zaman zaman teyit edildiği kaydedildi.

PARANOYALARI ARTTI, ANNESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Soelberg’in bu görüşmeleri çevrim içi ortamda paylaştığı, sohbetlerde sanrılarının sorgulanmak yerine pekiştirildiği, hatta ölümden sonra chatbotla “yeniden buluşacağı” yönünde ifadeler kullandığı belirlendi.

Uzmanlar, bu olayın yapay zekâ sohbet robotlarının doğrudan ilişkilendirildiği ilk cinayet-intihar vakası olabileceğine dikkat çekiyor. Ruh sağlığı uzmanları, yapay zekâ araçlarının empati kuruyormuş gibi görünse de bir terapist gibi yanlış inançları sorgulamadığını, bu nedenle psikoz veya paranoya yaşayan kişilerde ciddi riskler barındırdığını vurguluyor.

OpenAI ise olayın ardından, kullanıcıların ruhsal sıkıntılarını daha iyi tespit edebilecek güvenlik güncellemeleri ve kriz destek hatlarına yönlendirmeler üzerinde çalıştığını açıkladı. Connecticut’taki bu olay, yapay zekâ sohbet robotlarına yönelik daha sıkı güvenlik önlemleri çağrılarını artırdı.