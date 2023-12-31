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Tartışma kavgaya dönüştü! Önce iki akrabasını katletti, sonra intihar etti
Kahvehane önünde akrabalar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi tabancayla öldürülürken, iki kişiyi öldürerek evine R.G.'nin ise intihar ettiği ortaya çıktı.
Niğde'nin merkeze bağlı Ağcaşar köyünde akraba katliamı yaşandı. Kullanılmayan bir kıraathanenin önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü, akrabalar birbirine girdi.
İddiaya göre 51 yaşındaki R.G., akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
EVİNDE İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU
Olay yerine ulaşan ekipler, R.G. (39) ile A.G'nin (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı