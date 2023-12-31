Tartışma kavgaya dönüştü! Önce iki akrabasını katletti, sonra intihar etti

31 Aralık 2023 20:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 20:32

Niğde'nin merkeze bağlı Ağcaşar köyünde akraba katliamı yaşandı. Kullanılmayan bir kıraathanenin önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü, akrabalar birbirine girdi.

İddiaya göre 51 yaşındaki R.G., akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVİNDE İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, R.G. (39) ile A.G'nin (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.