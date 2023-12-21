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Sokak ortasında güpegündüz çatışma! Tüfek ve tabancalarla saldırdılar
Konya'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup sokak ortasında çatıştı. Tüfek ve tabancaların konuştuğu çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.
Dehşete düşüren olay Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup iş yerlerini kurşunladığını iddia ettiği grupla karşılaşınca tüfekle ateş açtı. Karşı taraf da tabancalarla karşılık verince çatışma çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.
11 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası 11 kişi gözaltına aınldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı / Seda Çakır - Güncel