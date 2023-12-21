21 Aralık 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:49

Dehşete düşüren olay Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup iş yerlerini kurşunladığını iddia ettiği grupla karşılaşınca tüfekle ateş açtı. Karşı taraf da tabancalarla karşılık verince çatışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

11 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası 11 kişi gözaltına aınldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.