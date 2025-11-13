Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eğlenceli anlar yaşandı. CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "VAR'dan döner. Millet size kırmızı kart gösterdi" cevabını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da CHP Grubu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında güldüren anlar yaşandı.

BAKAN'A 'KIRMIZI KART' GÖSTERDİLER

Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu "kırmızı kart" göstererek protesto etti.

"VAR'DAN DÖNER" SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "VAR'dan döner, millet size kırmızı kart gösterdi" şeklinde cevap verdi. O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu.

TBMM'de eğlenceli diyalog! CHP'lilerin 'kırmızı kartı'na Bakan Bak'tan güldüren cevap

BAKAN BAK: GENÇ OFİS SAYISI 378 OLDU

Komisyon, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sunumu ile başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampının milyonlarca gencin buluşma noktası hâline geldiğini dile getiren Bakan Bak, "Gençlerimiz burada bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta, tüm imkânlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı. Gençlik merkezlerimizde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütülmektedir. Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378’e ulaşmıştır. 11’i deniz, 32’si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 Bin 328 gencimizi ağırladık; 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi Bir Kardeşlik İklimi olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"TEKNOFEST’TE 130 TAKIMIMIZLA YER ALDIK"

ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 3017 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4 bin 444 projeye 338 Milyon 260 Bin TL destek sağlandığını ifade eden Bak, "Bu yıl, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı vesilesiyle ‘110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale’ projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale’ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a uzanan tarihî bir yolculuk gerçekleştirdik. Bilim ve teknoloji alanında 138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zekâ ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Atölyede 35 Bin 572 genç eğitim almakta, 13 Bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 Bin 490 öğrenci Deneyap’tan mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul’da gerçekleşen TEKNOFEST’te 130 takımımızla yer aldık, gençlerimiz burada projeleriyle çeşitli dereceler kazandılar. Bu vesileyle Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’ne gençlerimizle birlikte güçlü bir destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

2002 yılının sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 Bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Bak, "Biz bu hizmet kapasitesini bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC’de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 Milyon 3 Bin 259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Bu tablo sadece sayısal bir başarı değildir; aynı zamanda gençliğe verilen önemin, Türkiye’nin yükselen potansiyelinin ve güçlü devlet geleneğimizin en somut göstergelerinden biridir. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu alanda Avrupa’yı geride bırakan bir Türkiye var" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN %97’SİNI YURTLARIMIZA BAŞARIYLA YERLEŞTİRDİK"

Yurtlarda 7/24 sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkânlarıyla gençlere güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağladıklarının altını çizen Bak, "2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97’sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Bu oran, hem planlama hem de kapasite yönetimi bakımından önemli bir başarıdır. Gençlerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri de bizim için öncelikli bir meseledir. Bu kapsamda yemek hizmetlerimizi hijyen standartlarına uygun, besin değeri yüksek ve dengeli menüler eşliğinde üniversiteli gençlerimize sunuyoruz. Yalnızca 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 Milyar 599 Milyon 612 Bin 790 TL beslenme yardımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

YASA DIŞI BAHİS MESAJI

Her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yaymak ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturmak için hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyleyen Bak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na, MASAK’tan BTK’ya kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte; toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır" dedi.



