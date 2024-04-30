Tekel bayileri satmama kararı almıştı, BAT firmasından açıklama geldi

BAT grubunun sigaralarının kar marjının düşük olduğu gerekçesiyle satılmayacağı iddialarına firmadan yalanlama geldi. Firma açıklamasında "İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Dün sosyal medya British American Tobacco’nun (BAT) satılmayacağı iddialarıyla çalkalandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigara satan bayilerin söz konusu ürünlerden neredeyse hiç kar etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Zaten yok denecek kadar az olan sigara karının BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarına ödedikleri yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirten Dündar, bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı açıkladı. Dündar, bundan dolayı hem bayilerin hem de müşterilerin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiçbir ürününü' raflara koymayacaklarını duyurdu.

FİRMADAN YALANLAMA GELDİ

Konuya ilişkin ise BAT marka sigara grubundan basın açıklaması yapıldı. Şirket, ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

BAT tarafından yapılan açıklamada, "BAT Türkiye bünyesindeki tütün ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024

Kent D Line Blue, Grey: Fiyatı: 65 TL

Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: Fiyatı: 61 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: Fiyatı: 60 TL

Kent Slims: Fiyatı: 67 TL

Rothmans: Fiyatı: 57 TL

Tekel 2000: Fiyatı: 56 TL

Tekel 2001: Fiyatı: 60 TL

Viceroy: Fiyatı: 60 TL

Pall Mall: Fiyatı: 61 TL

Maltepe & Samsun: Fiyatı: 61 TL