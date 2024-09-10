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Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak! Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam savaş veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak! Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam savaş veriyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da dün gece apar topar hastaneye götürülen 2 yaşındaki bebek beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren S.Y isimli kız bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı bir şekilde ölümünün ardından bu kez Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edildiği iddia edildi. Beyin kanaması geçiren bebeğin yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'DA 2 YAŞINDAKİ BEBEĞE ŞİDDET

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki S.Y. isimli bir çocuk, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Minik bebek burada entübe edildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, DURUMU AĞIR

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren 2 yaşındaki S.Y.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

DNA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Çocuğun vücudundan alınan DNA örneklerinin incelenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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