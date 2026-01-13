İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da baltalı saldırgan 1'i polis aracı 3 araca zarar verdi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabahın saatlerinde eline balta alan 77 yaşındaki M.T., 1'i polis aracı 3 otomobile kısmen zarar verdi.
Saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen M.T. (77) isimli şahıs, çevrede park halindeki araçlara balta ile saldırdı.
3 ARAÇTA MADDİ HASAR
Saldırı sonucunda 1' bir polis aracı toplam 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
ŞAHIS KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan şahıs kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
