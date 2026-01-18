Suriye’yi bölme hesapları yapan SDG’nin planları siyasi ve askerî destek görmeyince çöktü. Suriye ordusunun Fırat’ın doğusuna operasyon başlatacağı, Türkiye’nin de buna istihbarat ve hava desteği vereceği ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları “Türk askeri ihtiyaç olursa girer ama o aşamaya gelmeyeceğini düşünüyoruz” diyor.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler Ankara tarafından yakından ve Şam yönetimi ile koordinasyon içinde takip ediliyor. Güvenlik kaynakları, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonu için verilen sürenin dolmasından sonra Fırat’ın batısında başlatılan operasyonların adım adım Fırat’ın doğusuna yöneleceğini değerlendiriyor.

UMDUĞUNU BULAMADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta yaptığı “Terör örgütünün sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor” şeklindeki açıklamasının altını çizen güvenlik kaynakları, SDG’nin Fırat’ın batısından çekilme kararının da bu açıklamanın haklılığını bir kez daha ortaya çıkardığını dile getirdiler.

Ayrıca SDG’nin ABD’den ve İsrail’den umduğu desteği alamaması ve bölge ülkelerinin Suriye’den yana tavır koymasının da örgütün planlarını bozduğu kaydediliyor. Fırat’ın batısındaki operasyonlar sırasında bu desteğin gelmediğinin ve bundan sonra da gelmeyeceğinin de SDG tarafından görüldüğü ifade ediliyor.

BAŞKA SEÇENEK YOK

Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye ve Suriye yönetimlerinin SDG’nin entegrasyonu konusundaki kararlılığı devam edecek. Bu nedenle 10 Mart Mutabakatı her iki ülke açısından kırmızı çizgi görülüyor ve Türkiye’deki ‘terörsüz Türkiye’ sürecinin ilerleyebilmesi için SDG’nin entegrasyonundan başka alternatif bulunmuyor.

ÖRGÜTÜ KARIŞTIRDILAR

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM heyeti ile görüşmesinde ve Mazlum Abdi’ye yazdığı mektupta 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasına yönelik mesajına rağmen, entegrasyon sürecinin tamamlanmasının silah bırakmaya karşı çıkan Bahoz Erdal ve Mihraç Ural’ın tavrından kaynaklandığı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, bu nedenle Öcalan ile Mazlum Abdi arasında yeni bir iletişimin daha kurulabileceğine dikkat çekiyor.

GERİ ADIM ATILMAYACAK

Entegrasyonla ilgili yeni bir takvim oluşturulması şimdilik düşünülmüyor. Ancak, kulislerde en geç bir ay içinde bir ilerleme kaydedilmezse, Suriye ordusunun Fırat’ın doğusuna operasyon başlatacağı, Türkiye’nin de buna istihbarat ve hava desteği vereceği ifade ediliyor. Sınır kapıları, barajlar ve petrol bölgelerinin Şam yönetimine devredilmesinin yanı sıra 10 Mart Mutabakatı’nda yer alan taahhütler konusunda hiçbir geri adım atılmayacak. Bugüne kadar terör örgütünün sığındığı ‘Kürtlerin hakları ve tanınması’ konusundaki bahanenin de Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın yayınladığı kararname ile ortadan kalktığına dikkat çekiliyor.

RAKKA KRİTİK EŞİK

Güvenlik kaynakları “Fırat’ın doğusundaki operasyon olursa, bunun ilk aşaması Rakka ve Deyrizor olacaktır. Burada kritik nokta Rakka. Rakka’dan sonraki bölgelerde daha rahat ilerleme olur. Şam ve Türkiye Kamışlı’ya kadar ilerleme konusunda kararlı. Büyük bir temizlik operasyonu olacağı SDG’ye gösterildi. Fakat, Kamışlı’ya sıra gelmeden örgütün masaya döneceği ve entegrasyona mecbur kalacağı düşünülüyor. Türk askeri ihtiyaç olursa girer ama o aşamaya gelmeyeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

SİVİL HASSASİYETİ TELKİNİ

Öte yandan Suriye ordusunun Fırat’ın batısında gerçekleştirdiği operasyonlar konusunda Türkiye’den hem Ahmed Şara’ya hem de askerî yetkililere çok önemli telkinlerde bulunulduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, son telefon görüşmesinde Şara’ya siviller konusunda çok hassas olunması gerektiği üzerinde durdu. Türkiye’nin hendek operasyonları sırasında edindiği tecrübelerin de aktarıldığı, bu operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için adım adım nasıl hareket edildiğinin Suriye’nin askerî yetkililerine anlatıldığı belirtildi.

