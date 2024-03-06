Terörün bitirilmesi için bütün enstrümanlar sahada

Geçici üsler terör tehdidini minimuma indirdi. Savunma Uzman Mithat Işık “Kalkınma Yolu ve Irak hükûmeti ile kurulacak ilişkiler sonucu bölgede önümüzdeki yıl daha güzel şeyler olacak” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Türkiye güney sınırındaki terör tehdidini bitirmeye kararlı. Pençe serisi operasyonlarla terör örgütüne yaz-kış ayrımı yapılmadan nefes aldırılmıyor. Terörden arındırılan bölgelerdeki hâkimiyet için kurulan geçici üs bölgeleri, görevlerini kesintisiz sürdürürken diplomasiyi de devreye sokan Ankara, son dönemde Irak merkezî hükûmeti ile görüşmelerini sıklaştırırken eş zamanlı olarak, Irak’ta Süleymaniye’yi ‘İkinci Kandil’ hâline getiren KYB’nin lideri Bafıl Talabani’ye yönelik uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘Teröristan’la dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var” sözlerini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Mithat Işık, dört adıma dikkat çekti. Bölgedeki geçici üslerin Türkiye sınırına yönelik terör tehdidini en aza indirdiğini ifade eden Işık, Irak merkezî hükûmeti Türkiye ile olumlu ilişkiler içinde olmasının önemine işaret etti.

KARAKOL KURACAKLAR

Kalkınma Yolu Projesinin bölgenin çehresini tamamen değiştireceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti: Irak’taki Pençe serisi harekâtlarla orada güvenli bir bölge oluşturduk. Üslerimiz tugay seviyesinde. Bölgeyi, Hakurk’tan başlayıp bölgeyi kontrol altına aldık. Kontrol altına aldığımız bölgede teröristlerin geçişleri olmuyor. Üs bölgelerinin bulunduğu alanlarda sadece güvenlik sağlanmıyor, yollar da yapılıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de buralarda peşmerge karakolları oluşturacak. Bununla birlikte terör örgütü Zap’ın batısını kullanamayacak duruma gelecek. Türkiye, Irak merkezî hükûmetine; ‘İki devlet arasındaki sınırlar karşılıklı olarak korunur’ dedi. Değerlendirmeme göre merkezî hükûmet bu bölgelerde kendi karakollarını oluşturacak. Bu da hem bölgedeki güvenlik zaafa giderecek hem de bize kuvvet tasarrufu sağlayacak.

TÜRKİYE’Yİ KARŞISINA ALMAZ

Irak’ta KYB’nin bulunduğu bölgede problem var. Terör örgütü Suriye’den araçlarla geliyor, Süleymaniye, Raniye, Kandil ve Asos yolunu izleyerek saldırılarda bulunuyor. Türkiye bu konuda Bafıl Talabani’ye ciddi bir şekilde uyarılarda bulundu. ‘Bölgende terör örgütlerinin barınmasına müsaade etme, gerekiyorsa Türkiye bu bölgeye müdahale eder, yardım istiyorsan da bu yardım verilir’ denildi. Bafıl Talabani’nin Türkiye’yi karşısına alacağını düşünmüyorum.

YOLUN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Türkiye beş yılı aşkın süredir bölgede. 2018 yılından beri üslerimiz bölgede. Üslerimiz sayesinde Irak’ta bir milyona yakın insan beş yıldır terör tehdidi olmadan, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılmadan, terör örgütüne vergi vermeden, okulları ve hastaneleri açık güvenli bir şekilde yaşıyor. Bölgede güvenliği sağladığımız için sahadaki insan kaynağımız da arttı. Bu durumda yaptığımız nokta operasyonlar da çok etkili oluyor. Irak merkezî hükûmeti ile ilişkilerin olumlu olması ve karşılıklı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile ticaret hacminin artacak olması önemli bir unsur. Basra’dan başlayan yol Musul’a oradan da Türkiye’ye ilerliyor. Bu projede sadece kara yolu değil tren yolu ve petrol boru hattı da mevcut. Bu yol ile ticaret rotasında önemli iyileşmeler olacak ve yolun güvenliği mutlaka kontrol altına alınacaktır. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde önümüzdeki dönemde iyi şeyler olacaktır.

