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    THY, Antalya Havalimanı'ndaki 11 seferini iptal etti

    Türk Hava Yolları (THY), Antalya Havalimanı'nda kalkışlı-varışlı 11 seferin iptal edildiğini duyurdu.

    THY, Antalya Havalimanı&#039;ndaki 11 seferini iptal etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağışlar nedeniyle Antalya'da bazı hava seferlerinde iptaller oldu.

    Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya Havallimanı'ndaki kalkışlı-varışlı 11 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

    Konuyla ilgili THY'den yapılan açıklama şöyle:  

    "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." 

    Türkiye Gazetesi /  - Gündem
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    Haberler > Gündem > THY, Antalya Havalimanı'ndaki 11 seferini iptal etti
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