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THY, Antalya Havalimanı'ndaki 11 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Antalya Havalimanı'nda kalkışlı-varışlı 11 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağışlar nedeniyle Antalya'da bazı hava seferlerinde iptaller oldu.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya Havallimanı'ndaki kalkışlı-varışlı 11 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili THY'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."
Türkiye Gazetesi / Nurcan Çalışkan - Gündem