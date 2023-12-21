THY, Antalya Havalimanı'ndaki 11 seferini iptal etti

21 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:13

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağışlar nedeniyle Antalya'da bazı hava seferlerinde iptaller oldu.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya Havallimanı'ndaki kalkışlı-varışlı 11 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili THY'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."