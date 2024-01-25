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    Ticaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanlığı'ndan yeni sosyal medya adımı geldi. Artık 'Influencer Sertifika Programı Projesi'ne katılmayanlar influencer olamayacak.

    Ticaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya genelinde artık influencerlık yeni bir meslek dalı. Birçok kişi sosyal medya kullanımını para kazanma aracına çeviriyor fakat bunun da bazı gereklilikleri bulunuyor. Bunları da Türkiye'de Ticaret Bakanlığı düzenliyor. 

    Influencerlara yönelih harekete geçen bakanlığın bu seferki adımı 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer aldı. Plana göre, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında “Influencer Sertifika Programı” projesi başlatacak.

    Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.

    INFLUENCER OLMANIN ŞARTI

    Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde “Influencer Sertifika Programı Projesi” hayata geçirilecek.

    Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak.

    e-ticarette uygulanan “Güven Damgası” modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

    Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.

    Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ticaret Bakanlığı
    Haberler > Gündem > Ticaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak
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