Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tırla cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı

Tırla cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi ağır yaralandı.

A.B. (24) idaresindeki tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı ciple çarpıştı.

Tırla cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı - 1. Resim

DURUMLARI KRİTİK

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Tırla cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildiSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! Durumu kritik - GündemSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazadan yaralı kurtulan arkadaşı dehşeti anlattı - GündemDehşet anlarını anlattı: Telefonum elimden alındıBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgun - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgunYSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır - Gündem"Deprem bölgesi seçime hazır"Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda - GündemEvi olan herkesi ilgilendiriyor!Demokrat Parti'de üst düzey istifa! İlay Aksoy görevi bıraktı - GündemDemokrat Parti'de üst düzey istifa! Görevi bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...